Франковщина: гости на свадьбе отравились из-за сальмонеллы

Медики считают, что предварительной причиной массового отравления на свадьбе в Ивано-Франковской области является сальмонелла.

Как сообщает главное управление Госсанэпидслужбы в Ивано-Франковской области, по предварительным результатам установлено, что 3 августа в ресторане «Приднестровье» в г. Тлумаче праздновали свадьбу и питались более 100 человек.

По состоянию на 7 августа в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице находится 46 человек, в т.ч. 2 детей, которые пострадали в результате вспышки острой кишечной инфекции. У 34 больных течение заболевания легкой, у остальных – средней тяжести. Медицинская помощь больным оказывается в необходимом объеме.

С целью установления причин возникновения вспышки и ее ликвидации главным управлением Госсанэпидслужбы в Ивано-Франковской области создана группа оперативного реагирования. Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование ресторана «Приднестровье».

Для лабораторных исследований отобраны образцы пищевой продукции, с объектов окружающей среды взяты гигиенические смывы на патогенную и условно-патогенную микрофлору. Проведены бактериологические обследования больных и работников заведения.

По предварительным результатам лабораторных исследований, у 9 заболевших выделен возбудитель заболевания - Salmonella enteritidis.

На предприятии проведена заключительная дезинфекция, функционирование заведения приостановлено. Для дальнейшего реагирования материалы направлены в правоохранительные органы.