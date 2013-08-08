В Житомире провели женский материнский форум

В Житомире состоялся женский материнский форум, в котором в целом приняли участие почти сто человек.

Как передает корреспондент УНИАН, форум провели в рамках акции по популяризации традиционного естественного вскармливания детей - и по случаю Всемирной недели грудного вскармливания (проходит 1 по 7 августа - УНИАН).

Организовали и провели форум Житомирский центр психологии семьи «Латона», женские общественные организации Житомира, власти города и области, а также Житомирский областной гендерный ресурсный центр Житомирского областного совета.

Участники собрания в выступлениях отмечали о существовании в Украине и области проблем грудного вскармливания малышей. Отмечалось, что грудное молоко содержит лакто-и бифидобактерии, которые обеспечивают малышу нормальное пищеварение и безоговорочный иммунитет. Однако, несмотря на преимущества грудного вскармливания, его распространенность постоянно уменьшается. Ежегодно в мире рождается более 130 млн младенцев и только 32,6% из них вскармливаемых естественно первые 6 месяцев своей жизни. В Украине эта статистика лучше: 35-45% детей до первого года вскармливаемых маминым молоком.

К этой акции в Украине, кроме Житомира, уже присоединились Киев, Винница, Одесса, Харьков, Ужгород и Луганск.

Для мам - участниц форума на месте его проведения работали 5 мобильных консультпунктов, где можно было обменяться опытом, получить консультации специалистов и советы. Кроме этого, проходила выставка одежды для кормящих мам и были представлены детские аксессуары.

Справка УНИАН. Дата проведения Всемирной недели грудного вскармливания с 1 по 7 августа т.г. выбрана неслучайно, ведь именно 1 августа 32 страны мира вместе с 10 агентствами ЮНИСЕФ подписали Декларацию о защите, поощрении и поддержке грудного вскармливания в мире.