Пострадавшие на «Стироле» ждали «скорую» более получаса

В Горловке пострадавшие во время аварии на заводе концерна «Стирол» рабочие «скорую помощь» ожидали больше получаса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет народный депутат Украины Александра Кужель, которая 7 августа, побывала в больницах Горловки, где встретилась и побеседовала с пострадавшими в результате аварии на аммиакопроводе «Стирола» 6 августа.

«В Горловке, в палатах пострадавших от взрыва на «Стироле», убедилась, что наравне с произволом убийственным бывает и равнодушие власти к людям», - Кужель.

По ее словам, «для тех, кому посчастливилось выжить, катастрофа навсегда останется переломным моментом в жизни - они сами выносили своих погибших товарищей, у которых из-за взрыва не осталось лиц, по их рукам струилась кровь».

«Страшно, когда слышишь о том, что «скорую» рабочие ожидали более получаса, а спасатели прибыли только через 25 минут. А они из-за внезапности взрыва даже не смогли надеть противогазы. Не успели», - сообщает народный депутат.

Она посетовала, что Горловка произвела на нее тяжелое впечатление своими «обшарпанными домами». «На всем – печать запустения и какой-то обреченности, огромные ямы на месте дорог, нищета в больнице», - написала Кужель.

«Сейчас их (пострадавших) отправляют в Донецкую больницу – в Горловке, при имеющихся весьма ограниченных возможностях, врачи сделали все, что могли… Им предстоит очень долгое, сложное и дорогостоящее лечение», - написала она, добавив, что «пока все оплачивает Фонд соцстрахования от несчастных случаев на производстве, а что будет дальше – неизвестно».

«Техногенные катастрофы, к сожалению, случаются в любых странах. Но там очень важным фактором является социальная защищенность пострадавших. В Украине она также присутствует на законодательном уровне. Будем надеяться, что закон в данном случае будет на стороне пострадавших рабочих», - подытожила народный депутат.

Как сообщал УНИАН, на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» авария на аммиакопроводе произошла 6 августа во время планового капитального ремонта. На трубопроводе произошла разгерметизация, и выброс жидкого аммиака. Пять сотрудников цеха погибли, еще 24 - были госпитализированы с ожогами и отравлением, еще один работник находится на амбулаторном лечении. На месте работает специально созданная комиссия.

Концерн «Стирол» намерен выплатить по 1 млн грн семьям сотрудников, погибших в результате выброса аммиака.