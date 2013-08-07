В Днепропетровске внедрена новая методика операций на сердце

В Днепропетровском областном центре кардиологии и кардиохирургии впервые в Украине внедрили новую методику операций на сердце – бескровную кардиохирургию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, ее уникальность заключается в том, что во время операции используется искусственное кровообращение. Это позволяет полностью отказаться от применения донорской крови, ее компонентов и препаратов, а сам процесс выздоровления более быстрый.

Первой пациенткой, которой сделали бескровную операцию на сердце, стала женщина, которая отказывалась от обычной операции из-за религиозных убеждений. Об этом сообщил заведующий отделением интенсивной терапии центра Всеволод Пионтковский.

Он отметил, что новая методика предотвращает возникновение рисков и осложнений, связанных, в частности, с аллергическими реакциями, внутрисосудистым тромбозом и тому подобное.

«В первый раз специалисты нашего учреждения выполнили бескровную операцию полгода назад. Первой пациенткой, подтолкнувшей нас к такому шагу, стала женщина, которая отказывалась от обычной операции на сердце из-за религиозных убеждений, – сказал заведующий отделением интенсивной терапии областного центра кардиологии и кардиохирургии Пионтковский. – Сейчас такую помощь уже получили более 30 человек, это является настоящим прорывом в отечественной медицине».

Также Пионтковский отметил, что в областном кардиоцентре успешно реализуется Национальная программа «Предотвращение и лечение сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний». Ее цель – снижение у населения уровня осложнений от гипертонической болезни и ишемической болезни сердца, нарушений мозгового кровообращения и снижение уровня смертности от сердечно-сосудистой патологии. В рамках этой программы за средства областного бюджета центр получает самое современное медицинское оборудование и расходные материалы для операций.