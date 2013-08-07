В Горловке не превышены допустимые концентрации аммиака

Сегодня в Горловке Донецкой области превышения предельно допустимых концентраций аммиака в атмосферном воздухе установлено не было.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Госсанэпидслужбы в Донецкой области.

Согласно сообщению, сегодня в течение дня специалистами Госсанэпидслужбы были отобраны и исследованы пробы атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны химического концерна «Стирол».

По результатам исследований превышения предельно допустимых концентраций аммиака в атмосферном воздухе установлено не было, заверили в облСЭС.

Как сообщал УНИАН, на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» авария на аммиакопроводе произошла 6 августа во время планового капитального ремонта. На трубопроводе произошла разгерметизация, и произошел выброс жидкого аммиака. Пять сотрудников цеха погибли, еще 24 - были госпитализированы с ожогами и отравлением, еще один работник находится на амбулаторном лечении. На месте работает специально созданная комиссия.

Концерн «Стирол» намерен выплатить по 1 млн грн семьям сотрудников, погибших в результате выброса аммиака.