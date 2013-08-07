После аварии на «Стироле» пострадало 25 человек

В настоящее время в Донецкой области число пострадавших после аварии на заводе концерна «Стирол» возросло до 25 человек.

Об этом УНИАН сообщили Департаменте здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, сейчас в лечебных учреждениях области находятся 24 рабочих концерна «Стирол», еще один работник получает амбулаторное лечение.

В больницу № 3 г. Горловка сегодня обратились двое рабочих концерна, которых госпитализировали. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

В департаменте также сообщили, что в течение дня один пациент, получавший помощь в больнице № 2, переведен из терапевтического в реанимационное отделение.

В настоящее время решается вопрос о переводе трех больных из реанимации этого медучреждения в Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение.

Также медики планируют доставить в областную больницу профессиональных заболеваний всех других пострадавших, которые лечатся в Горловке, кроме одного, находящегося в реанимации в тяжелом состоянии.

Власти региона обеспечивают надлежащее лечение работников «Стирола», здоровью которых нанесен ущерб вчерашней аварией, заверили в ОГА.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время ремонтных работ на заводе концерна «Стирол» в Горловка произошли выбросы аммиака. 5 человек погибли и 25 пострадали.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.