В Крыму мать и сын ранены из-за обвала камней
18:46, 07 августа 2013Новости регионов
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На популярной туристической тропе
В Крыму женщина и ее сын-подросток – получили травмы из-за обвала камней в районе Тропы Голицына в поселке Новый Свет.
Как сообщила пресс-служба крымского управления ГосЧС, сегодня днем, 7 августа, «сильный дождь привел к тому, что в верхней части Тропы Голицына в районе Разбойничьей бухты полился поток дождевой воды с грязью и мелкими камнями. На тропе в это время находились люди».
Камень попал в голову женщине, она получила закрытую черепно-мозговую травму и доставлена в больницу. У ее сына - ссадины головы, госпитализация ему не понадобилась.
Мать с мальчиком - жители Украины.
Спасатели обследуют прилегающую территорию.
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