В Крыму мать и сын ранены из-за обвала камней

В Крыму женщина и ее сын-подросток – получили травмы из-за обвала камней в районе Тропы Голицына в поселке Новый Свет.

Как сообщила пресс-служба крымского управления ГосЧС, сегодня днем, 7 августа, «сильный дождь привел к тому, что в верхней части Тропы Голицына в районе Разбойничьей бухты полился поток дождевой воды с грязью и мелкими камнями. На тропе в это время находились люди».

Камень попал в голову женщине, она получила закрытую черепно-мозговую травму и доставлена в больницу. У ее сына - ссадины головы, госпитализация ему не понадобилась.

Мать с мальчиком - жители Украины.

Спасатели обследуют прилегающую территорию.