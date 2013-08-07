На Днепропетровщине обнаружили 18 га посева конопли

В Днепропетровской области 5 августа выявлен участок площадью 18 га, засаженный коноплей.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, оперативная информация о том, что на поле вблизи села Павло-Григорьевка растет конопля, поступила в Верхнеднепровский райотдел милиции.

Выехав на поле, правоохранители обнаружили незаконные посадки конопли, которая росла между рядами кукурузы.

«На площади около 18 га росло почти 12 тыс. кустов конопли. Наркотическое растение вырвали и вывезли, образцы направили на экспертизу», - сообщает ОСО.

По данным милиции, поле принадлежит одному из фермеров, которому объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины «посев или выращивание снотворного мака или конопли». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет.