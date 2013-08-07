На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

В Закарпатской области, учитывая высокую температуру, спасатели объявили штормовое предупреждение по поводу 5-го, самого высокого класса пожарной опасности.

Об этом УНИАН сообщили в ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, по информации Закарпатского гидрометеорологического центра, на протяжении трех дней, с 7 по 9 августа, на равнинной части территории Закарпатской области ожидается сильная жара 35-40 градусов.

Учитывая это, на большей части территории Закарпатской области объявляется чрезвычайная пожарная опасность самого высокого 5-го класса.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям напомнила жителям и гостям Закарпатской области об основных правилах пожарной безопасности, а также обратилась с просьбой не разжигать огонь в парках и скверах, не допускать сжигания на приусадебных участках сухой травы и мусора, обратить особое внимание на освобождение балконов, лоджий и коридоров общего пользования от мусора, старой мебели, горючих материалов (топливно-смазочных материалов, лаков, красок и т.п.) и других опасных веществ.

Также в УГСЧС Украины в Закарпатской области напомнили о запрете бросать в лесу непогашенные спички, окурки, вытряхивать из трубок горячий пепел, а также оставлять в непредусмотренных для этого местах пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами утиль и тому подобное.

В ГСЧС Украины в Закарпатской области также сообщили, что буквально ежедневно спасателям приходится осуществлять по меньшей мере по 20 выездов на места горения сухой травы и тому подобное.