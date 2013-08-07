2-летняя девочка играла с огнем и бензином, сейчас в реанимации

В Житомирской области двухлетняя девочка получила тяжелые ожоги, играя с огнем и бензином. Ребенок находится в реанимации.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, вчера в 20.35 спасателям Малинского района поступило сообщение из ожогового отделения Житомирской областной больницы имени Гербачевского о том, что в отделение доставили с тяжелыми ожогами двухлетнюю девочку - жительницу села Новая Дубрава Малинского района.

Как выяснилось, ребенок вместе со своим 11-летним братом обжигали в печи сломанную лопату, которая стояла перед этим во дворе. Рядом с печью стояла емкость с бензином, которую хозяйка использовала для разжигания печи. Пока мальчик выполнял одно из поручений матери, девочка выплеснула бензин в печь. Резкая вспышка огня сильно обожгла ребенку лицо.

В настоящее время девочка находится в реанимационном отделении Житомирской областной больницы. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Будет ли мать девочки нести ответственность за плохой уход за ребенком, станет известно позднее.