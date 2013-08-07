2-летняя девочка играла с огнем и бензином, сейчас в реанимации
15:25, 07 августа 2013Новости регионов
0
Тяжелые ожоги лица и рук
В Житомирской области двухлетняя девочка получила тяжелые ожоги, играя с огнем и бензином. Ребенок находится в реанимации.
Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, вчера в 20.35 спасателям Малинского района поступило сообщение из ожогового отделения Житомирской областной больницы имени Гербачевского о том, что в отделение доставили с тяжелыми ожогами двухлетнюю девочку - жительницу села Новая Дубрава Малинского района.
Как выяснилось, ребенок вместе со своим 11-летним братом обжигали в печи сломанную лопату, которая стояла перед этим во дворе. Рядом с печью стояла емкость с бензином, которую хозяйка использовала для разжигания печи. Пока мальчик выполнял одно из поручений матери, девочка выплеснула бензин в печь. Резкая вспышка огня сильно обожгла ребенку лицо.
В настоящее время девочка находится в реанимационном отделении Житомирской областной больницы. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.
Будет ли мать девочки нести ответственность за плохой уход за ребенком, станет известно позднее.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter