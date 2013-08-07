Льготные путевки в "Артек” давали детям из обеспеченных семей

Прокуратура Львовской области начала расследование по фактам неправомерной выдачи льготных путевок для оздоровления в детский центр "Артек” детям из обеспеченных семей по поддельным документам.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Как отмечается в сообщении, в частности, органами прокуратуры Львовской области установлены случаи, когда органами местного самоуправления неправомерно предоставлялись детям из обеспеченных семей путевки за счет бюджетных средств в детский центр «Артек».

Кроме этого, выявлены факты подделки работниками учреждений здравоохранения документов о пребывании несовершеннолетних на диспансерном учете. Затем на основании этих справок незаконно выделялись льготные путевки на оздоровление в центр «Молодая гвардия».

По указанным фактам начаты уголовные производства прокурором города Червоноград и прокуратурой Жидачевского района.