Донетчина: мужчины погибли во время работ в коллекторе
13:06, 07 августа 2013Новости регионов
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Отравились испарениями сероводорода
В Донецкой области в г. Славянск, на перекрестке улиц Октябрьской Революции и Фрунзе сегодня, 7 августа, в 08:46 двое мужчин погибли во время работ в канализационном коллекторе.
Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, мужчины погибли во время проведения работ по чистке канализационного коллектора работниками ООО «Специнжениринг». Третий рабочий в удовлетворительном состоянии госпитализирован в больницу г. Славянск.
Предварительная причина гибели людей – отравление испарениями сероводорода.
На месте происшествия работали 4 человека личного состава ГУ ГСЧС Украины в области и 1 единица техники.
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