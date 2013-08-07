Донетчина: мужчины погибли во время работ в коллекторе

В Донецкой области в г. Славянск, на перекрестке улиц Октябрьской Революции и Фрунзе сегодня, 7 августа, в 08:46 двое мужчин погибли во время работ в канализационном коллекторе.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, мужчины погибли во время проведения работ по чистке канализационного коллектора работниками ООО «Специнжениринг». Третий рабочий в удовлетворительном состоянии госпитализирован в больницу г. Славянск.

Предварительная причина гибели людей – отравление испарениями сероводорода.

На месте происшествия работали 4 человека личного состава ГУ ГСЧС Украины в области и 1 единица техники.