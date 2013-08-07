В больницах - 23 пострадавших после аварии на «Стироле»

В настоящее время в Донецкой области в лечебных учреждениях находятся 23 пострадавших после аварии на заводе концерна «Стирол», из них 6 - в тяжелом состоянии.

Об этом УНИАН сообщили Департаменте здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, 22 человека находятся в стационарах больниц Горловки и Донецка, еще один человек получает амбулаторное лечение. 15 рабочих, находятся в горловской горбольнице № 2, трое - в реанимации (один из них в тяжелом состоянии), 12 человек - в терапевтическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

Двое пострадавших получают лечение в городской больнице № 3, их здоровью ничего не грозит.

Пятеро работников концерна в тяжелом состоянии переведены в Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение (бывшая больница им. Калинина).

Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме, заверили в ОГА.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время ремонтных работ на заводе концерна «Стирол» в Горловке произошли выбросы аммиака. 5 человек погибли и более 20 пострадали. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УКУ.