В частном доме чуть не сгорели маленькие дети

В селе Комсомольское Первомайского района Харьковской области при пожаре в частном доме пострадали двое малолетних детей.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар в доме на двух хозяев произошел вчера, 6 августа, около 8.30.

Пожар произошел в той части дома, где без присмотра остались девочка 2010 года рождения и мальчик 2009 года рождения. Горели домашние вещи на площади возле 3 кв. м.

Вскоре домой вернулся хозяин дома. Увидев возгорание, он бросился на помощь детям. В плотному дыму ему удалось отыскать детей, которые уже были без сознания, и вынести их на свежий воздух.

Девочка лежала у входа, а мальчик спрятался под кроватью. Дети получили серьезное отравление угарным газом.

После спасения детей мужчина самостоятельно затушил огонь и вызвал скорую медицинскую помощь.

Дети сейчас находятся в реанимации районной больницы. Причина возникновения пожара выясняется.