Донетчина: медиков будут судить из-за смерти 5-летней девочки

В Красноармейске Донецкой области направлено в суд уголовное производство по факту смерти ребенка в больнице из-за непредоставления помощи медработниками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, 5-летняя девочка находилась на лечении в Красноармейской центральной районной больнице. На второй день состояние ребенка резко ухудшилось и она была доставлена в отделение интенсивной терапии и реанимации Донецкой областной клинической больницы, где спасти ее не удалось.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стало отравление токсичными веществами.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в районной больнице характер и сроки предоставления медицинской помощи не отвечали требованиям стандартов лечебного процесса, что, в свою очередь, стало причиной смерти девочки.

По факту ненадлежащего выполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 139 (непредоставление помощи больному медицинским работником) Уголовного кодекса Украины.

По словам и.о. начальника отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при осуществлении досудебного расследования и поддержания государственного обвинения управления надзора прокуратуры Донецкой области Валерия Новикова, «досудебное расследование завершено и двум медицинским работникам предъявлено сообщение о подозрении». «Уголовное производство направленно в Красноармейский горрайонный суд для рассмотрения по существу», - сказал прокурор.