СЭС рассказала о ситуации в Горловке

В Донецкой области санитарно-эпидемиологическая служба Горловки после аварии на заводе концерна «Стирол» превышение предельно допустимой концентрации аммиака не обнаружила.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Горловского горсовета, после аварии на концерне «Стирол» санитарно-эпидемиологической службой города Горловка были отобраны пробы атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (800 и 1 тыс. метров от источника выброса). По словам главного государственного врача Горловской городской СЭС Виктора Ляпина, в пробах превышение предельно допустимой концентрации аммиака не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 августа, в 14.20 при проведении ремонтных работ на концерне «Стирол» в г. Горловка произошли выбросы аммиака. По данным Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации в результате 5 человек погибли и 20 - пострадали и находятся в больницах города.

По информации жителя города Горловки, в городе чувствуется запах аммиака, жители покидают улицы и закрывают окна.