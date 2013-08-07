Авария в Горловке ликвидирована, угрозы нет

6 августа, в 14:30 на производстве концерна «Стирол» в городе Горловка Донецкой области произошла разгерметизация аммиакопровода, который находился в ремонте. Утечка остаточного аммиака привел к тому, что пострадали люди.

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, авария была полностью ликвидирована силами объектовой службы по чрезвычайным ситуациям. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Сейчас ситуация находится под контролем Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Замеры санитарно-экологического состояния объекта свидетельствуют, что все параметры находятся в пределах нормы.

Никакой угрозы для работников предприятия и жителей города Горловки нет.

Ликвидация последствий аварии и оказания всей возможной помощи пострадавшим находится на контроле у Президента Украины, который дал Правительству соответствующие поручения.

Для расследования причин аварии и принятия практических решений по ликвидации последствий аварии и оказания помощи пострадавшим в Горловку вылетели Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко и министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 августа, в 14.20 во время проведения ремонтных работ на заводе концерна «Стирол» в г.Горловка произошли выбросы аммиака. По данным Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, в результате ЧС 5 человек погибли и 20 пострадали.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

В Горловку для расследования аварии на заводе концерна «Стирол» выехала следственно-оперативная группа в составе работников Генпрокуратуры, МВД и СБУ во главе с заместителем генпрокурора Анатолием Пришко.