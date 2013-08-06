На "Стироле" пострадали 20 людей

По информации Департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации по состоянию на 17.50, во время выбросов аммиака на горловском химическом концерне «Стирол» пострадали 20 человек.

В городской больнице № 2 находятся 19 человек, еще один – в больнице № 3, сообщает управление информационной политики и по вопросам печати Донецкой облгосадминистрации.

В Горловку для предоставления консультативной помощи прибыла анестезиологическая бригада Областного центра медицинской помощи и медицины катастроф.

Во время аварии, по предварительной информации, погибли пять работников предприятия.

Напомним, выбросы аммиака произошли на концерне «Стрирол» сегодня, 6 августа, в 14.20.