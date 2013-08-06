В Горловке - запах аммиака, люди покидают улицы и закрывают окна

В Горловке Донецкой области чувствуется запах аммиака, жители покидают улицы и закрывают окна.

Однако никаких объявлений о наличии или отсутствии опасности от местных властей пока нет.

Об этом УНИАН по телефону рассказал житель города. «Люди звонят друг другу по мобильникам и пересказывают об аварии. Все стараются покинуть улицы, закрывают окна и двери – неприятный запах есть. Людей на улицах города мало, но никаких объявлений ни по радио, ни по телевидению не было», - рассказал горловчанин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 августа, в 14:20 при проведении ремонтных работ на концерне «Стирол» в г. Горловка произошли выбросы аммиака.

По предварительным данным Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, в результате аварии 5 человек погибли, 9 пострадали.

Мэр Горловки Евгений Клеп после аварии на предприятии концерна «Стирол» поручил специалистам сектора экологии замерять выбросы вредных веществ в атмосферу.

“По информации управления гражданской защиты населения, угрозы для жизни и здоровья жителей города аварийная ситуация не несет”, сообщается на сайте горсовета.

