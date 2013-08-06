В Одессе внепланово проверят качество питания в детсадах

В Одессе из-за отравления детей в Ильичевске (Одесская область) 5 августа начата внеплановая проверка качества питания в детсадах.

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского городского совета, по поручению вице-мэра Одессы Марии Стоцкой сотрудники городского департамента образования и науки и представители санитарно-эпидемиологической службы города инспектируют 117 детских садов.

«Проверке подвергается соблюдение требований, предъявляемых к качеству питания: технология приготовления пищи, санитарно-гигиенические нормы на пищеблоках и т.д.

Поводом для внеочередных проверок послужил зафиксированный в Ильичевске случай отравления и госпитализации 13 воспитанников одного их местных детских садов», - сообщили в управлении.

В Одессе проверки дошкольных учреждений продлятся по 8 августа включительно. Также инспекторы ознакомятся с вопросами организации питания в детском спортивно-оздоровительном лагере «Виктория».

Как сообщал УНИАН, 31 июля - 1 августа в г. Ильичевск Одесской области из детского сада «Перлынка» в инфекционное отделение бассейновой больницы на водном транспорте, предварительно с пищевым отравлением, были госпитализированы 13 детей, еще 5 находятся на амбулаторном лечении.

Специалистами городской СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

2 августа прокуратура Ильичевска с привлечением специалистов СЭС начала проверку по факту заболевания детей - воспитанников детсада. Врачами установлен предварительный диагноз - ротавирусная инфекция.