Самая пожилая роженица Украины не хочет общаться с соцслужбой

В Чернигове служба по делам детей не подтвердила факт попрошайничества самой пожилой роженицы Украины Валентины Подвербной, о котором на минувшей неделе на своей странице в социальных сетях проинформировал депутат городского совета.

Об этом УНИАН сообщили в службе по делам детей Новозаводского районного совета Чернигова.

По словам сотрудников службы, доказательств того, что Подвербная просила милостыню не выявлено. Информацию проверяли, и даже сам депутат, который оказался единственным свидетелем, засомневался в обнародованном факте – либо женщина просила деньги, либо просто стояла.

«Дважды выезжали к Подвербной домой, но общаться она не стала», - отметили в службе по делам детей.

Принято решение условия пребывания ребенка рассмотреть на заседании городского координационного совета по защите прав детей, хотя его решение будет иметь рекомендательный характер.

Как сообщал УНИАН, жительница Чернигова Валентина Подвербная в 65 лет 22 февраля 2011 года родила ребенка, став самой пожилой роженицей страны. Ребенок родился в результате искусственного оплодотворения, на оплату которого черниговская пенсионерка собирала средства почти 7 лет. Девочка родилась здоровой. Но сразу же ее мать начала конфликтовать с врачами, не разрешая осматривать ребенка. Позднее Подвербная неоднократно опровергала информацию об отставании девочки в развитии и просила журналистов оставить в покое их. Некоторое время женщина получала помощь от благотворителей, в частности, из России.

30 июля депутат Черниговского городского совета Олег Мороз разместил на своей странице в сети Facebook информацию с фото о том, что Валентина Подвербная вместе с ребенком просит милостыню у водителей.

В то же время в Черниговском центре социальных служб для детей, семьи и молодежи в тот же день объяснили УНИАН, что Подвербная почти сразу после рождения ребенка отказалась от социального сопровождения, и в дальнейшем за помощью не обращалась.

"Наши услуги добровольные. Вместе с районной службой по делам детей ежемесячно посещаем мать, но ни разу двери социальным работникам она не открыла", - сказали в центре.

Также добавили, что влиять на ситуацию других рычагов не имеют. В детсад ребенок не ходит, мать его воспитывает самостоятельно.