Ивано-Франковщина получила на медучреждений 2,85 млн

Ивано-Франковская область, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 22.05.2013 года № 508-р, получила из государственного фонда регионального развития средства в сумме 2,850 млн гривен.

Как сообщили УНИАН в департамент финансов Ивано-Франковской облгосадминистрации, средства будут направлены на строительство современного областного перинатального центра в Ивано-Франковске - 1,350 млн гривен, на строительство Галицкой центральной районной больницы (хирургический корпус) в г. Галиче - 1 млн гривен, на строительство поликлиники на 850 посещений в смену в г. Коломыя - 500 тысяч гривен.