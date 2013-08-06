Отстояли право женщины, больной раком после аварии на ЧАЭС

Прокуратура Чернигова отстояла право женщины, больной раком щитовидной железы в результате аварии на Чернобыльской АЭС, на получение положенных социальных выплат.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Жительница Чернигова после аварии на ЧАЭС в 1986 году получила дозу облучения радиационным йодом, превышающее уровни, установленные Министерством здравоохранения Украины. В связи с этим ей на основании закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» был предоставлен статус пострадавшей и выдано удостоверение категории «д» (для лиц до 18 лет).

С шестилетнего возраста она находилась на учете у эндокринолога. В 2004 году в связи с заболеванием лучевой болезнью (рак щитовидной железы) женщине установлена инвалидность и причинная связь между заболеванием и аварией на ЧАЭС.

Но позже, в 2012 году, из-за законодательной коллизии она была лишена статуса лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы. Из-за такого заочного решения областной специализированной комиссии при коммунальном лечебно-профилактическом учреждении женщина официально стала «инвалидом общего заболевания», что автоматически уменьшило для нее размер социальных выплат.

Прокуратурой было принято решение о защите нарушенных прав больной женщины. Отказы судов по данному иску прокуроры обжаловали в судах высших инстанций. В конце концов Высший специализированный суд Украины отменил предыдущие решения и передал дело на новое рассмотрение. Также в своем решении Высший специализированный суд определил, что такие дела должны рассматриваться именно судами общей юрисдикции, а не административными. Суд считает, что коммунальное лечебно-профилактическое учреждение, решение которого обжаловала истица, не является субъектом властных полномочий, а спор касается ее здоровья.

После этого в конце июля Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил иск и отменил решение областной ЛКК, которое лишало женщину с лучевой болезнью надлежащего официального статуса и соответствующего объема социальной помощи.

Отмененное решение касалось целого ряда больных людей, которые попали в аналогичную ситуацию.