Ивано-Франковщина: от укуса змеи пострадала 35-летняя женщина
12:29, 06 августа 2013Новости регионов
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Заготавливала сено
В Ивано-Франковской области от укуса змеи пострадала 35-летняя женщина.
Как сообщили УНИАН в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, 5 августа в 15.15 в травматологическое отделение Косовской районной больницы с диагнозом «реакция на укус змеи» госпитализирована 35-летняя жительница села Космач. Как выяснилось, змея укусила женщину при заготовке сена на приусадебном участке. Состояние потерпевшей - средней тяжести.
По оперативным данным УГСЧС, в Ивано-Франковской области с начала года от укусов змей пострадали 20 человек.
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