Ивано-Франковщина: от укуса змеи пострадала 35-летняя женщина

В Ивано-Франковской области от укуса змеи пострадала 35-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, 5 августа в 15.15 в травматологическое отделение Косовской районной больницы с диагнозом «реакция на укус змеи» госпитализирована 35-летняя жительница села Космач. Как выяснилось, змея укусила женщину при заготовке сена на приусадебном участке. Состояние потерпевшей - средней тяжести.

По оперативным данным УГСЧС, в Ивано-Франковской области с начала года от укусов змей пострадали 20 человек.