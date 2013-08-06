Львовщина: в страшном ДТП пострадали 4 детей

Во Львовской области вследствие столкновения автомобилей пострадали шесть человек, из которых четверо детей.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, 5 августа в 13.40 возле с. Петухи Яворовского района произошло столкновение автомобиля Toyota Land Cruiser с автомобилем Seat (в салоне находилось 6 человек, из них – 4 ребенка 2005-2009 г.р.).

Вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 человек – пассажиры автомобиля Seat – 4 человека в тяжелом состоянии (из них – 2 ребенка) и 2 ребенка в легком состоянии госпитализированы в больницу.