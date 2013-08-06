В Одессе онкобольной выбросился с 8 этажа

В Киевском районе Одессы сегодня, 5 августа, онкобольной, надев маску, выбросился с 8 этажа.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, у погибшего мужчины в руках была записка, в которой он написал, что больше не в состоянии терпеть невыносимую боль.

Погибшему было 40 лет. Источник не смог уточнить, где именно лечился (состоял на учете) онкобольной и почему он вынужден был терпеть боль, и ему не вводили обезболивающее.

Представитель управления добавил, что в настоящее время уточняются обстоятельства случившегося.