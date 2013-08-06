Ривненщина: 20-летняя мама спрятала труп младенца в диване
08:27, 06 августа 2013Новости регионов
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Рожала сама в ванной
Жительница города Костополь Ривненской области спрятала труп новорожденного ребенка в диване.
Как сообщила корреспонденту УНИАН исполняющая обязанности руководителя сектора связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области Светлана Марко, правоохранители выяснили, что 20-летняя женщина 1 августа родила дома в ванной комнате ребенка. Младенец появился на свет мертвым. Чтобы скрыть все от родителей, роженица спрятала тело ребенка в диван. Из-за кровотечения она вынуждена была обратиться за медицинской помощью.
Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство. Экспертиза подтвердила, что ребенок родился мертвым.
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