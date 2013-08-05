Львовщина: в детском лагере змея укусила 10-летнего мальчика

Змея укусила 10-летнего мальчика, который находился в детском лагере в Сколовском районе Львовской области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 3 августа в реанимационное отделение Сколовской центральной районной больницы с диагнозом „укус змеи в кисть левой руки” был госпитализирован 10-летний мальчик, житель города Львова, который отдыхал в детском внегородском заведении оздоровления и отдыха «Ватра» в селе Гребнев Сколовского района.

Состояние потерпевшего – средней тяжести.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, за первое полугодие во Львовской области (с наступления сезона), по состоянию на 4 августа, уже зафиксировано 26 случаев, когда змеи нападали на людей. Больше всего от укусов змей страдают в Сколовском районе области, где зафиксирован 21 случай.