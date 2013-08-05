Херсонщина: 10-летнюю девочку унесло в море на надувном матрасе

В Херсонской области спасена 10-летняя девочка, которую отнесло в Азовское море на надувном матрасе.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 13.42 в дежурную изменения ГСЧС поступила информация, что в Азовском море, в районе косы Арабатская Стрелка ребенка относит в море на надувном матрасе.

В 14.25 для проведения поиска и спасения в указанный район аэропорта Симферополь вылетел дежурный вертолет Ми-8 ГСЧС со спасательной парашютно-десантной группой в составе 2 человек и оперативной группой Главного управления ГСЧС Украины в АР Крым с тремя сотрудниками на борту.

Одновременно из с. Стрелковое в район чрезвычайного происшествия направлен катер типа «Стар-крас».

В 15.02 к девочке, которую на матрасе унесло на расстояние 3 км в море от берега, подошел катер и поднял ее на борт. В 15.22 катер доставил девочку на берег.

Спасенный ребенок - гражданка России 2003 года рождения, жительница Москвы, состояние его здоровья удовлетворительное.