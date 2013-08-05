Львовщина: в Днестре утонули 15-летние девушки

Во Львовской области в городе Самборе в реке Днестр утонули две 15-летние девушки.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, подростки утонули 3 августа, около 20.00 во время купания.

Тело одной девушки было поднято на поверхность 3 августа в 21.00 местными жителями, а другой – 4 августа в 10.10 водолазами Львовской центральной спасательно-водолазной службы.

Обстоятельства происшествия уточняются. Проводится доследственная проверка.

В департаменте также сообщают, что 4 августа в Николаевском районе, на озере «Задорожное» («Байкал») во время купания утонул 16-летний подросток, житель города Львова, который отдыхал с родителями. Тело было поднято на поверхность матросами-спасателями спасательного поста Львовской центральной спасательно-водолазной службы. Предварительная причина происшествия – неосторожность во время плавания на надувном матрасе.

По сообщению Департамента гражданской защиты населения Львовской ОГА, 4 августа в водоемах города Львова и области также утонули трое взрослых. С начала года зафиксирована гибель на водоемах области 56 человек, из них 10 детей.

„Характерными причинами гибели на воде было купание в неприспособленных для этого местах, часто в нетрезвом состоянии и в темное время суток; отсутствие надлежащего контроля за поведением детей на воде; пренебрежение правилами безопасности на воде, особенно на горных реках с быстрым течением”, - отмечается в сообщении.