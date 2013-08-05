14-летняя девочка плавала в море на матрасе и исчезла

На херсонских курортах за сутки погибли двое отдыхающих.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Херсонской области 2 августа, в 16.30 поступило сообщение от начальника спасательной службы г. Геническ о том, что в море у базы отдыха «Виктория» на Арабатской Стрелке плавала на матрасе и исчезла 14-летняя девочка.

Через некоторое время матрас прибило к берегу без ребенка. На поиски пропавшей была направлена группа из 3-х водолазов.

Поиски продолжались до наступления темноты, но результатов не дали.

В тот же день в 20.10 в спасательную службу г. Скадовск поступило сообщение от дежурного райотдела милиции о выявлении в 50-ти метрах от берега женщины без признаков жизни.

Ее возраст примерно 40-50 лет. Личность погибшей устанавливается.

Всего, по данным УГСЧС, с начала года в области на водных объектах погибло 25 взрослых и 8 детей.