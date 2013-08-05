За вымогательство взятки задержан завотделения онкодиспансера

Заведующий отделением Херсонского областного онкодиспансера задержан за вымогательство взятки у больного.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

В частности, как отметили в пресс-службе, надзорным ведомством осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении должностных лиц коммунального учреждения «Херсонский областной онкологический диспансер», которые требовали и получили от 68-летнего онкобольного пациента медучреждения неправомерную выгоду в размере 7 тыс. грн. за проведение операции по удалению раковой опухоли.

54-летнего заведующего отделением диспансера и 47-летнюю старшую медсестру отделения задержали в порядке п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления.

По информации пресс-службы УМВД в Херсонской области, работники следственного управления проводят досудебное расследование в уголовном производстве предварительной правовой квалификации по ч. 4 ст. 368 УК Украины («получение взятки»).

Санкция этой статьи УК предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.