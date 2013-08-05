На базе Арабатской стрелке - массовое отравление отдыхающих

В Херсонской области с базы отдыха с пищевым отравлением госпитализировано более 20 человек, в том числе дети.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«2 августа в Геническом районе (коса Арабатская стрелка) с частной базы отдыха в инфекционное отделение Генической районной больницы, предварительно с пищевым отравлением, госпитализированы 24 человека, из них 7 детей», - говорится в сообщении.

Всего на базе отдыхает около 150 человек.

По состоянию на 7 часов 3 августа госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Специалистами СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Причина заболевания устанавливается.