Земли санаториев под Киевом отданы в коммерческое пользование

Прокуратура начала уголовные производства по фактам изъятия у санаториев под Киевом земель рекреационного назначения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В частности, как говорится в сообщении, случаи нарушения порядка изъятия принадлежащих санаториям земель рекреационного назначения и, как следствие, безосновательный переход их в коммерческое пользование выявлены в Вышгородском и Обуховском районах.

По таким фактам прокурорами этих районов начаты уголовные производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 365 и ч.5 ст. 191 УК Украины соответственно. Досудебное расследование проводится органами внутренних дел.

Как подчеркнули в прокуратуре, такое состояние дел обусловлено также и отсутствием надлежащего контроля за эффективным использованием и сохранением учреждений санаторно-курортного назначения со стороны служебных лиц Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Киевской области. Они на протяжении последних лет не проводили проверок состояния эффективного использования и сохранения расположенных на территории области учреждений санаторно-курортного назначения, которые находятся в сфере его управления, констатируется в сообщении.

«Малоэффективными являются управленческие решения Регионального отделения относительно государственного имущества этой категории, свидетельством чего является передача из 22 объектов лишь одного в аренду, относительно остальных - управленческие решения не принимались», - отметили в прокуратуре.

Учитывая допущенные нарушения прокуратурой области начальнику Регионального отделения ФГИУ в Киевской области внесено представление об устранении нарушений Закона Об управлении объектами государственной собственности", причин и условий, им способствовавших.

В целом по результатам проверок органами прокуратуры области зарегистрированы 2 уголовных производства, предъявлены 6 исков и внесены 7 представлений.