Начата проверка по факту пищевого отравления детей в Ильичевске

В Одесской области прокуратура начала проверку по факту пищевого отравления детей в городе Ильичевске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, прокуратура Ильичевска с привлечением специалистов СЭС проводит проверку по факту заболевания детей - воспитанников детсада.

«1 августа в инфекционное отделение Ильичевской бассейновой больницы госпитализированы 12 детей. Кроме того, еще 5 находятся на амбулаторном лечении. Врачами установлен предварительный диагноз - ротавирусная инфекция», - сообщили в пресс-службе.

Проверка продолжается, ее ход контролируется прокуратурой области.

Как сообщал УНИАН, 31 июля - 1 августа в г. Ильичевск Одесской области из детского сада «Перлынка» в инфекционное отделение бассейновой больницы на водном транспорте, предварительно с пищевым отравлением, госпитализированы 13 детей. По состоянию на 7 часов утра 2 августа госпитализированные находились в состоянии средней степени тяжести.

Специалистами городской СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.