Житомирщина: в больнице остаются 7 детей с серозным менингитом

В Житомирской области на лечении в районной больнице остается семеро детей, заболевших серозным менингитом.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения облгосадминистрации со ссылкой на главного педиатра Татьяну Шевченко.

По ее словам, летом в области часто отмечается повышенный уровень заболеваемости энтеровирусными инфекциями, в том числе и серозными менингитами.

Течение заболевания детей средней степени тяжести, среди больных нет детей раннего возраста.

Шевченко подчеркнула, что для стабилизации эпидемической ситуации в очагах инфекции - Малине и селах Малинского района - специалисты проводят комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Медики также мониторят ситуацию с госпитализацией больных в инфекционные отделения Малинской ЦРБ.

Так, в вирусологической лаборатории ГУ «Житомирский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины» исследовали пробы, полученные от заболевших.

Вероятными возбудителями заболевания детей являются энтеровирусы.

Как сообщал УНИАН, В Житомирской области 30 июля 10 детей попали в Малинскую центральную районную больницу в связи с вирусным менингитом. По данным Госсанэпидслужбы в Житомирской области, сейчас в Малинском районе отмечается повышенный уровень заболеваемости серозными менингитами. Среди жителей 3-х сел и разных микрорайонов города Малина регистрируются случаи с клинически установленным диагнозом «серозный менингит» или подозрением на серозный менингит.

Установлено, что все заболевшие за пределы страны не выезжали, и ведут активный образ жизни. Они отдыхали на природе и купались в местах, не приспособленных специально для купания. Все случаи не связаны между собой.

По оперативным данным Главного управления Госсанэпидслужбы во Львовской области, с начала июля этого года в разных районах и населенных пунктах Львовской области зарегистрировано 42 больных (в том числе трое детей пяти, шести и восьми лет, а также 17 подростков в возрасте от 15 до 17 лет) с клинически установленным диагнозом «серозный менингит» или с подозрением на серозный менингит.