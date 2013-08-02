Виннитчина: за сутки три человека травмированы электротоком

В Винницкой области за сутки три человека травмированы электротоком, один из них погиб.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 августа в 21:30 на пункт связи Государственной пожарно-спасательной части №15 г. Бар поступила информация, что в райбольницу с ожогами обеих рук, грудной клетки, живота, с множественными ранами и ушибами попал 32-летний местный житель. По предварительным данным, мужчину во время выполнения строительных работ поразило током от бетономешалки.

В этот же день в 22:20 спасателям Хмельника поступило сообщение о том, что в районном центре 61-летний мужчина был смертельно поражен электрическим током. По предварительной информации, он собственными силами пытался устранить неисправность в электрощитовой установке в бане.

В с. Городковка Крыжопольского района в 11:30 местные спасатели получили сообщение о том, что в отделение скорой помощи с термическими ожогами пальцев обеих рук первой и второй степени тяжести был доставлен 51-летний мужчина. По его словам, удар тока он получил в собственном хозяйстве из-за неисправности бытового электроприбора. В состоянии ожогового шока пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение Крыжопольской центральной районной больницы.