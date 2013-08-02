В Украине используют детский труд

В Ивано-Франковской области предприятие незаконно использовало труд несовершеннолетних детей 14 и 15 лет в сверхурочные часы, выходные и ночью.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, незаконный труд подростков использовался на одном из коломыйских предприятий на протяжении двух месяцев.

Должностные лица завода допустили грубые нарушения трудового законодательства, поскольку принимать на работу самого младшего из них они вообще не имели права. Подростки работали без заключения трудовых договоров и предварительного прохождения медицинского осмотра. Более того, они трудились по 14,5 часов днем и по 12 часов ночью, в выходные и в праздничные дни, не получая за это надлежащей платы в повышенном размере.

По данным фактам Коломыйской межрайонной прокуратурой открыты уголовные производства по ст. 150, 172 УК Украины (эксплуатация детей и грубое нарушение законодательства о труде).

Кроме того, прокуратура обязала руководство завода при наличии согласия родителей, официально, с соблюдениями норм действующего законодательства, трудоустроить 15–летнего подростка, и не допускать в дальнейшем случаев использования наемного труда несовершеннолетних детей, не достигших соответствующего возраста.