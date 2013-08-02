Черниговщина: люди отравились на поминальном обеде
09:59, 02 августа 2013Новости регионов
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Еду готовили из несвежих продуктов
В Черниговской области 5 человек отравились на поминальном обеде.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной госадминистрации.
В частности, как говорится в сообщении, в Нежинскую центральную районную больницу с 27 по 31 июля с пищевым отравлением были госпитализированы 5 жителей с. Леонидовка Нежинского района. Как выяснилось, люди 26 июля на поминальном обеде употребляли еду, приготовленную из некачественных продуктов питания.
На сегодняшний день больные остаются в больнице, состояние их здоровья удовлетворительное.
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