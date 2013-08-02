Уголовную юстицию в отношении детей будут реформировать

В Ивано-Франковску стартовала реализация пилотного проекта «Реформирование системы уголовной юстиции в отношении несовершеннолетних в Украине».

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, соглашение о партнерстве с канадской организацией «Агритим Канада Консалтинг Лтд» относительно реализации этого проекта в Ивано-Франковске был подписан 1 августа.

Документ подписали начальник УМВД Украины в Ивано-Франковской области Олег Сало и директор проекта Таня Сенфорд Аммар. Присутствующий при этом начальник управления уголовной милиции по делам детей МВД Украины Алексей Лазаренко отметил, что Ивано-Франковск, как пилотный регион, начинает совершенно новую форму работы, которой в Украине до сих пор не было.

«Это так называемые школьные инспекторы милиции, которые будут выполнять функции некого «дяди Степы», – добрых милиционеров, которые приходят в школу, беседуют с детьми, их родителями, то есть проводят первичную профилактику, направленную на недопущение совершения несовершеннолетними правонарушений, а также на оперативное реагирование на состояние криминогенной ситуации в учебном заведении вместе с дирекцией и родителями. Такая форма работы в Канаде есть, она успешно работает», - отметил он.

В Ивано-Франковске за каждым из восьми работников уголовной милиции по делам детей закреплено по пять школ. Подготовлен проект соглашения с директорами этих учебных заведений, который проходит согласование с городским управлением образования. Планируется с началом учебного года приступить к практической реализации проекта. Сейчас разработана методика приоритетности посещаемости школ.

«Надеемся, что с 1 сентября проект наберет новых оборотов и вскоре количество детей, которые находятся на учете в милиции, уменьшится, – сказал Сало. – Хотим сделать так, чтобы он эффективно заработал по всему государству. Кроме того, с началом нового учебного года в секциях по борьбе самбо будут заниматься несколько сотен подростков, преимущественно тех, которые склонны к совершению правонарушений. Приобщим к занятиям около полусотни тренеров, закупили для юных спортсменов 250 борцовских курток, в каждом городе и районном центре выделены спортивные залы. Опека правоохранителей и тренеров, самодисциплина в спорте – вещи, которые должны сработать в сторону перевоспитания молодежи».