В Ильичевске малыши из детсада госпитализированы с отравлением

09:12, 02 августа 2013
Новости регионов
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Причина заболевания устанавливается

31 июля и 1 августа в г. Ильичевск Одесской области из детского сада «Перлынка» в инфекционное отделение бассейновой больницы на водном транспорте, предварительно с пищевым отравлением, госпитализированы 13 детей.

 
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7 часов утра 2 августа госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.
 
Специалистами городской СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
 
Причина заболевания устанавливается.
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