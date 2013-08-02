В Ильичевске малыши из детсада госпитализированы с отравлением

31 июля и 1 августа в г. Ильичевск Одесской области из детского сада «Перлынка» в инфекционное отделение бассейновой больницы на водном транспорте, предварительно с пищевым отравлением, госпитализированы 13 детей.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7 часов утра 2 августа госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Специалистами городской СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Причина заболевания устанавливается.