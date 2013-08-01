Львовщина: чаще всего змеи кусаются в Сколивском р-не

Самое большое количество укусов змей в Сколивском районе Львовской области, сообщили УНИАН в Минздраве Украины.

Заместитель главного врача Сколивской центральной районной больницы Оксана Яремко поинформировала, что с мая по 1 августа были госпитализированы 19 пострадавших от укусов змей, в т.ч. троих детей.

Все пострадавшие обращались с жалобами на нарушение целостности кожи, отек в месте укуса, жалобами на боль, тошноту, рвоту, падение артериального давления, общую слабость. В некоторых случаях был диагностирован анафилактический шок на яд. При укусе ядовитой змеей обычно в организм попадает малая доза яда, с которой организм человека способен бороться (укусы не смертельны).

Пострадавшие госпитализовувани в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. После стабилизации состояния и при отсутствии признаков интоксикации, уменьшение отека пораженных конечностей, пациентов переводили в хирургическое отделение, детей - в специализированный медицинский центр Львова.

Средний срок лечения от укуса составлял 5-6 дней. Все пострадавшие выписаны из больницы без осложнений.

Лечебные мероприятия включали введение антигистаминных препаратов, проведения инфузионно-дезинтоксикационной терапии, анальгетиков, антибиотиков, дезагрегантов, обездвиживания, холод на пораженные конечности для замедления всасывания яда.

В отделении анестезиологии и интенсивной терапии Сколивской центральной районной больницы имеется сыворотка против яда гадюки обыкновенной, введение которой возможно при своевременном поступлении пациентов до двух часов с момента укуса, идентификации укуса змеей обычной и полученной от пациента письменного согласия ее применения.