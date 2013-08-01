Больше суток ищут 4-летнего мальчика, исчезнувшего на берегу Десны
14:23, 01 августа 2013Новости регионов
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взрослые занимались своими делами
В Черниговской области вторые сутки ищут 4-летнего мальчика, который исчез на берегу Десны.
Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС в области.
Как отметили в управлении, 31 июля неподалеку с. Хибаловка Куликовского района на берегу Десны отдыхала семья, и, пока взрослые были заняты своими делами, оставленный без присмотра ребенок гулял по склону и, скорее всего, случайно упал в воду и утонул.
Неподалеку от места, где остановилась семья, крутой склон, а в воде под берегом подводная яма глубиной более 2-х метров. Около 15-и часов родители обеспокоились отсутствием мальчика и начали его поиски.
Для проведения поисковых работ были привлечены 8 сотрудников профессионального пожарно-спасательного поста управления ГСЧС и 6 работников милиции.
1 августа спасатели, правоохранители и водолазы продолжают поиски ребенка.
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