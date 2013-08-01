Больше суток ищут 4-летнего мальчика, исчезнувшего на берегу Десны

В Черниговской области вторые сутки ищут 4-летнего мальчика, который исчез на берегу Десны.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС в области.

Как отметили в управлении, 31 июля неподалеку с. Хибаловка Куликовского района на берегу Десны отдыхала семья, и, пока взрослые были заняты своими делами, оставленный без присмотра ребенок гулял по склону и, скорее всего, случайно упал в воду и утонул.

Неподалеку от места, где остановилась семья, крутой склон, а в воде под берегом подводная яма глубиной более 2-х метров. Около 15-и часов родители обеспокоились отсутствием мальчика и начали его поиски.

Для проведения поисковых работ были привлечены 8 сотрудников профессионального пожарно-спасательного поста управления ГСЧС и 6 работников милиции.

1 августа спасатели, правоохранители и водолазы продолжают поиски ребенка.