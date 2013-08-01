Житомирщина: 10 детей попали в больницу из-за серозного менингита

Житомирской области 30 июля 10 детей попали в Малинскую центральную районную больницу из-за вирусного менингита.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Госсанэпидслужбы в Житомирской области, сейчас в Малинском районе отмечается повышенный уровень заболеваемости серозными менингитами. Среди жителей трех сел и разных микрорайонов города Малина регистрируются случаи с клинически установленным диагнозом «серозный менингит» или подозрением на серозный менингит. У одного взрослого больного лабораторно подтверждена вирусная этиология заболевания.

Сейчас в инфекционном отделении Малинской ЦРБ находятся 10 детей с диагнозом «серозный менингит», течение заболевания - средней степени тяжести.

Установлено, что все заболевшие за пределы страны не выезжали и ведут активный образ жизни. Они отдыхали на природе и купались в местах, не приспособленных специально для купания. Все случаи не связаны между собой.

Чтобы стабилизировать ситуацию, специалисты проводят в Малинском районе комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Вероятным возбудителем, вызвавшим заболевание, является так называемый вирус "лихорадки Западного Нила" и энтеровирусы.

В СЭС призывали жителей области употреблять только кипяченую или бутылированную воду, тщательное мыть перед употреблением фрукты и овощи, купаться исключительно на официально открытых пляжах, и тому подобное.

Как известно, в конце июля СЭС официально закрыла два пляжа в Житомире из-за превышения в воде реки Тетерев нормативов содержания кишечной палочки. Пляжи до сих пор закрыты, однако люди в реке активно купаются.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Главного управления Госсанэпидслужбы во Львовской области, с начала июля этого года в разных районах и населенных пунктах Львовской области зарегистрировано 42 больных (в том числе, трое детей в возрасте пяти, шести и восьми лет, а также 17 подростков в возрасте от 15 до 17 лет) с клинически установленным диагнозом «серозный менингит» или с подозрением на серозный менингит.