Донетчина: майор милиции продавал наркотики

В Донецкой области майор милиции приговорен к 7,5 годам лишения свободы за продажу наркотиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Горловки, Центрально-городской районный суд Горловки в июле определил для майора милиции, который продавал наркотические средства, наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.

Установлено, что находясь на должности старшего оперуполномоченного Марьинского райотдела милиции, в течение года майор продавал особо опасные наркотики в крупных размерах в Горловке. После очередной сделки майора на выезде из Горловки с деньгами и наркотическим сырьем задержали сотрудники спецподразделения.

Как уточнила старший прокурор прокуратуры Горловки Анна Ткач, районным судом бывший милиционер признан виновным по ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств), ч. 2 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.