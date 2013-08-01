Ребенок, захлебнувшийся во время купания, умер в "скорой"

6-летний мальчик умер по дороге в больницу после того, как захлебнулся во время купания в реке в Заводском районе Николаева.

Об этом УНИАН сообщили в группе связей с общественностью Николаевского городского управления милиции.

Выяснилось, что отец вместе со своими тремя детьми возрастом 4-7 лет отдыхал на берегу реки в Заводском районе Николаева.

Дети пошли купаться, 6-летний мальчик заплыл слишком далеко и начал тонуть.

"Отец, который в это время также находился в воде, увидел, как отдыхающие вытащили ребенка, который был уже без сознания. Граждане оказали мальчику первую медицинскую помощь, ребенок пришел в себя. Сев в автомобиль, отец повез его в больницу, но по дороге мальчик скончался", - сообщают в милиции.

Вечером в среду, 31 июля, из приемного отделения детской больницы № 2 г. Николаева в милицию поступил сигнал о том, что в больницу доставлено тело малолетнего мальчика, который утонул во время купания в речке.

В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о квалификации данного происшествия.