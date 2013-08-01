Ивано-Франковщина: молния попала в 43-летнего мужчину
11:13, 01 августа 2013Новости регионов
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Состояние - удовлетворительное
В Ивано-Франковской области молния попала в мужчину.
Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области вчера, 31 июля в Снятинскую центральную районную больницу госпитализирован 43-летний местный житель с диагнозом «удар молнией». Сам потерпевший находится в травматологическом отделении в удовлетворительном состоянии.
Это первый в этом году зафиксированный в Прикарпатье случай удара молнией человека.
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