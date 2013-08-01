Ивано-Франковщина: молния попала в 43-летнего мужчину

В Ивано-Франковской области молния попала в мужчину.

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области вчера, 31 июля в Снятинскую центральную районную больницу госпитализирован 43-летний местный житель с диагнозом «удар молнией». Сам потерпевший находится в травматологическом отделении в удовлетворительном состоянии.

Это первый в этом году зафиксированный в Прикарпатье случай удара молнией человека.