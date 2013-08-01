Николаевщина: на поле предпринимателя обнаружили 2 га конопли

Сотрудники Новобугского райотдела милиции в Николаевской области совместно с представителями управления Службы безопасности Украины на поле площадью около 70 га, засеянном подсолнечником, обнаружили около 2 га дикорастущей конопли.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Николаевской области, поле принадлежит одному из жителей района, частному предпринимателю.

По словам 62-летнего мужчины, он и не подозревал, что на его земле, кроме сельскохозяйственной культуры, растут еще какие-то растения.

Правоохнанители начали изъятие конопли. Вчера, 30 июля, в Научно-исследовательский криминалистический центр УМВД Украины в Николаевской области было направлено 9 тысяч кустов. По предварительным данным, общее количество может составить около 20 тысяч кустов. Окончательное количество растений конопли, которые росли на поле, будет известно после полного осмотра местности.

Следственным отделом Новобугского РО УМВД Украины в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.310 УК Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.