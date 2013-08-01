На Хмельнитчине за год закрыто 17 школ

09:30, 01 августа 2013
Новости регионов
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Последствия демографического кризиса

В Хмельницкой области за последний год закрылись или приостановили деятельность 17 общеобразовательных учебных заведений.

 
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор департамента образования и науки, молодежи и спорта Хмельницкой ОГА Виктор Очеретянко.
 
«В частности, 12 школ закрыты по решению сельских общин, а еще 5 - приостановлено из-за отсутствия ученического контингента», - сказал он.
 
По его словам, школьники этих школ будут подвозиться автобусами до ближайших базовых учебных заведений.
 
Очеретянко отметил, что в области по окончанию учебного года насчитывалось 292 малокомплектные школы. Он добавил, что бюджетная нагрузка на одного учащегося малокомплектной школы в три раза превышает утвержденные нормативы и составляет более 20 тыс грн в год.
 
Справка УНИАН. По состоянию на 31 июня в Хмельницкой области функционирует 836 общеобразовательных учебных заведений.
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