На Хмельнитчине за год закрыто 17 школ

В Хмельницкой области за последний год закрылись или приостановили деятельность 17 общеобразовательных учебных заведений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор департамента образования и науки, молодежи и спорта Хмельницкой ОГА Виктор Очеретянко.

«В частности, 12 школ закрыты по решению сельских общин, а еще 5 - приостановлено из-за отсутствия ученического контингента», - сказал он.

По его словам, школьники этих школ будут подвозиться автобусами до ближайших базовых учебных заведений.

Очеретянко отметил, что в области по окончанию учебного года насчитывалось 292 малокомплектные школы. Он добавил, что бюджетная нагрузка на одного учащегося малокомплектной школы в три раза превышает утвержденные нормативы и составляет более 20 тыс грн в год.

Справка УНИАН. По состоянию на 31 июня в Хмельницкой области функционирует 836 общеобразовательных учебных заведений.