На Харьковщине завершен первый этап реформ медицины

В Харьковской области завершен первый этап реформирования медицинской отрасли.

Об этом на заседании Харьковского регионального Комитета по экономическим реформам сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Игорь Шурма, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Он отметил, что цель реформы – формирование единого медицинского пространства, достижение социальной справедливости в вопросах медицинского обслуживания жителей Харьковщины и максимальное удовлетворение потребностей граждан в медицинской помощи всех уровней – от первичного звена до академических научно-исследовательских институтов.

«В Харьковской области был проведен первый этап реформирования медицинской отрасли путем создания единого медицинского пространства на территории сельских районов. По результатам этого 764 подразделения первичного звена переданы в районный уровень управления и финансирования, что позволило восстановить единую управленческую и финансовую вертикаль», – заметил Шурма.

Рассказывая о результатах проведенной работы, он отметил, что в настоящее время в области функционирует 228 врачебных амбулаторий, в том числе 200 – в сельской и 28 в городской местности, из них 220 – общей практики-семейной медицины. Удельный вес охвата населения области оказанием медицинской помощи семейными врачами составляет 50,8%, в районах области – 97,5%, в Харькове – 10,9%. Показатель укомплектованности должностей профильных врачей в течение последних лет стабилен и составляет по области – 72,9%, по районам – 70,0%, по Харькову – 97,3%.